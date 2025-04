1 op 5 leerlingen verlaat de middelbare school zonder diploma in Heusden-Zolder en Dilsen-Stokkem

Morgen is de grote algemene stakingsdag van de socialistische en christelijke vakbonden. De hinder zal groot zijn, op alle vlakken. Ook in het onderwijs zal er veel gestaakt worden, u kijkt dus beter goed na of er opvang voorzien is voor uw kinderen, want ook dat is niet altijd gegarandeerd, zegt Yves Vanijlen van het ACOD. Zij willen betere pensioensregelingen en stelsels voor vrouwen en langdurig zieken. Als er niet veranderd, dreigen er opnieuw acties te volgen, aldus Vanijlen.