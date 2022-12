10-jarig meisje komt om bij ongeval in Pelt, vader zwaargewond

- In Pelt komt een meisje van 10 om het leven bij een verkeersongeval. Haar vader raakt zwaar gewond. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters stuurt een team verkeersexperten naar Pelt om onmiddellijk maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid verbeteren.- Het meisje is de zesde minderjarige die dit jaar in Limburg om het leven komt bij een verkeersongeval. In geen enkele andere provincie is de dodentol bij minderjarigen zo hoog.- De jager die 's nachts een man doodschoot op een veld in Tongeren, drukt zijn spijt uit naar de nabestaanden van het slachtoffer. Hij zegt dat hij nooit de intentie had om iemand te doden. - STVV knikkert Club Brugge uit de beker met een een historische 1-4 winst. Het was voor Brugge de zwaarste thuisnederlaag in zeven jaar. En ook Racing Genk bekert verder na winst tegen Anderlecht.- En hoe zien de saccochen van Hannelore Knuts, Paris Hilton en de Britse koningin eruit? In het Modemuseum in Hasselt opent een internationale tentoonstelling met 280 handtassen en reistassen met een verhaal.