11% van Hasseltse jongeren verlaat school voortijdig, stadsbestuur grijpt in

Sinds vorige week is Noortje Volders de enige leerling in haar klas Technologische Wetenschappen op Level X in Hasselt. In het begin van het schooljaar zat ze nog met twee andere jongens in de klas, maar die zijn nu naar andere richtingen en scholen gegaan. Privéles krijgen op je eigen tempo, het is erg uitzonderlijk en soms wel eens vervelend.