12 jaar cel in plaats van 5 voor Zonhovenaar die vader van ex-liefje doodstak

Francis Wanten is vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen in het kader van een grootschalig onderzoek naar dieselfraude. De grote baas van Comfort Energy en voorzitter van Voka Limburg bracht gisteren een nacht in de gevangenis door maar kreeg vandaag huisarrest. De naam van Francis Wanten dook op in het dossier van de mazoutfraude na de invallen die eerder deze week plaatsvonden op 23 locaties in onze provincie. Ook bij het bedrijf van Wanten in Hasselt vielen speurders binnen. Het is nog niet duidelijk waarom Francis Wanten achter de tralies vloog. Hij zou grote hoeveelheden brandstoffen hebben geleverd aan een bende die al enkele jaren rode stookolie ontkleurde, om die daarna te verkopen als diesel. De kopstukken van de criminele organisatie zijn twee Genkse broers die eerder al veroordeeld werden.