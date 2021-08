12-jarigen herdenken WOII in Bilzen

Na het vrij koele en bewolkte weer van de afgelopen dagen, volgt dit weekend warmer en zonniger weer. Dat zomerweer is echter van korte duur, want in de loop van zaterdag trekken alweer regen- en onweersbuien over ons land. Deze buien verdrijven de warmte en dat levert ook na het weekend gematigde temperaturen op. Deze vrijdag vormt een opmaat naar het weer dat we op zaterdag krijgen. Er trekken wolkenvelden over België, maar de zon schijnt al wat vaker dan de afgelopen dagen. Ook ontstaan verspreid over het land enkele lichte buien. Het wordt in Vlaanderen op veel plaatsen 22 of 23 graden en dat zijn vrij normale waarden voor de tijd van het jaar. Zaterdag tot 26 graden en zonZaterdag draait de wind naar het zuiden en dat levert warmer weer op. De temperatuur stijgt naar 25 à 26 graden en met zonnige perioden erbij is het aangenaam zomerweer voor buitenactiviteiten. Door wolkensluiers schijnt de zon overigens niet voluit en er zijn ook stapelwolken aanwezig. Regen valt daarbij overdag niet. Pas in de avond neemt vanaf het zuidwesten de kans op regen- en onweersbuien toe.Zondag zon en regenDeze buien verdrijven de warmte en zondag is het daardoor maximaal een graad of 21. Het weerbeeld blijft de hele dag buiig met plaatselijk ook onweer en felle plensregens. Tussendoor is het even droog en weet de zon wel door te breken. Wisselvalligheid neemt af, maar wel koelerNa het weekend brengt de maandag nog buien, maar daarna neemt de buienkans af. Dat betekent niet dat het terug volop zomer wordt, want door een noordoostenwind komt de maximumtemperatuur met een graad of 20 nog iets lager uit. Bron: Meteovista