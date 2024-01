12% van leerlingen in Hasselt verlaten middelbaar zonder diploma: brugfiguren moeten helpen

door Yarne Puts

Zo'n 12% procent van de leerlingen in Hasselt verlaten de middelbare school zonder diploma. Om dat getal te verlagen heeft de stad het project van de brugfiguren in het leven geroepen. Zowel in het provinciaal, gemeenschaps- als katholiek onderwijs is er een medewerker aangesteld die problemen helpt detecteren en oplossingen aanreikt in gezinnen waar de kans op vroegtijdige schoolverlaters het hoogst is.