12 volwassenen laten zich dopen tijdens paasnacht

- Heel de wereld leeft mee met Parijs. De Franse hoofdstad huilt na een verwoestende brand op het dak van de Notre-Dame. Onze man ter plaatse is Niels Christiaens. - Nog in Parijs getuigen heel wat Limburgers over het drama. We spraken HBvL-journaliste Liliana Casagrande en PXL-docent Werner De Saeger. Ook een Tongers koppel getuigt. - In Runkst bij Hasselt is er veel ophef over een nieuwe schoolstraat. De bewoners voelen zich genegeerd. - Vijf gezinnen zijn nog altijd dakloos in Zussen bij Riemst. Hun huizen stortten maanden geleden in, maar de afwikkeling met de verzekeraars verloopt tergend traag. - We trekken opnieuw naar Duitsland, in het spoor van de wolf. Duitse experts willen dat wij ons voorbereiden op een uitbreiding van het aantal wolven in onze provincie. - En UHasselt haalt met hoogtechnologisch onderzoek Science Magazine. Door het bekrassen van synthetische diamanten versnellen ze er denkprocessen van computers.