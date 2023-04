Al vijftien jaar lang zetten platenwinkels hun deuren open op Record Store Day en morgen is het zover. In Limburg kan je terecht in Gigaswing in Hasselt en Pick-Up in Heusden-Zolder. Voor de platenboer blijft het een belangrijk moment, nochtans klinkt er ook kritiek rond Record Store Day. Zo zouden platenlabels de dag misbruiken op exclusieve, dure content uit te brengen. Bij Gigaswing pareren ze de kritiek. "Op deze manier kunnen we aan het grote publiek tonen dat we nog bestaan", klinkt het daar.