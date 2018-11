1200 leerlingen volgen dag les op PXL en UHasselt

Jongeren van de UHasselt wagen een sprong naar het ondernemerschap, letterlijk, want ze springen van 12 meter hoogte naar beneden. Het is een initiatief van de Stad Hasselt, Villa Basta en de StudentStartup van de UHasselt en de Hogeschool PXL. Via het project 'Pitch Please' willen ze jongeren aanzetten tot ondernemen. En het slaat aan, want 60 procent van de studenten heeft interesse om een eigen onderneming te starten.