Langerlo, the day after. De dag na het opblazen van de koeltorens en schouwen van Langerlo, blijkt dat er geen schade is. De vier huizen op 100 meter van de koeltorens, zijn er op het eerste zicht ongeschonden uit gekomen. Er ligt zelfs geen puin of stof in de tuinen: het lijkt een mirakel. De overheid heeft metingen uitgevoerd en die hebben uitgewezen dat het neergedwarrelde stof niet gevaarlijk is voor de gezondheid. De aannemer van de afbraakwerken start morgen met de opruiming.