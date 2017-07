13 onderzoeken naar cybercriminaliteit in Limburg

Door het inzetten van wijkagenten, straathoekwerkers en camera's is de criminaliteit in Leopoldsburg sterk gedaald. Dat blijkt uit de criminaliteitscijfers die vanavond op de gemeenteraad worden voorgesteld. In vier jaar tijd daalde de criminaliteit in Leopoldsburg met 34 procent. Eén derde dus. Het gaat dan over grotere criminaliteit zoals diefstal en inbraken. De gemeente gaat nu ook GASboetes invoeren tegen kleine overlast.