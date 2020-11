- Tegen Pasen 2021 wil minister Wouter Beke starten met de verspreiding van een coronavaccin. In Limburg moeten ruim 600.000 mensen ingeënt worden, zo'n 70 procent van de bevolking. Beke houdt er rekening mee dat de grote logistieke operatie een jaar zal duren en we dus niet moeten hopen op een gewone zomer.- De Limburgse reissector hoopt dan weer wel dat het vaccin ervoor zal zorgen dat we naar het buitenland op vakantie kunnen. Ze roept op om nu al je zomervakantie voor 2021 te boeken.- Virologen willen dat de horeca nog het hele jaar dicht blijft. De restaurants zagen de bui al hangen en zetten in op afhaalmenu's voor tijdens de kerst- en eindejaarsperiode.- Vlaams minister Zuhal Demir krijgt politiebescherming nadat ze opnieuw bedreigd is in een e-mail.- En in het voetbal draait Racing Genk een recordomzet van 127 miljoen euro. De amateurclubs zien dan weer zwarte sneeuw door corona en willen de competitie niet herstarten als er zonder publiek gespeeld moet worden.