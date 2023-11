14-jarig meisje vermist in Genk

door Luc Moons

Het parket en Child Focus zijn op zoek naar een 14-jarig meisje uit Genk. Ze verdween op 23 oktober nadat ze met haar ouders naar een contactavond was gegaan in haar school, het Atlascollege in Genk. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. Gezien haar jonge leeftijd en omdat ze al drie weken weg is, spreekt het parket Limburg van een onrustwekkende verdwijning. Child Focus verspreidde vandaag haar opsporingsbericht en is op zoek naar getuigen die iets weten over de vermiste of haar gezien hebben.