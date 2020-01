15 jaar cel geëist voor Truienaar op kinderpornoproces

“We hebben uw rekening in quarantaine geplaatst,” of “Uw bank-app wordt geblokkeerd wegens verdachte inlogpogingen.” Heel wat Limburgers worden de laatste weken bestookt met soortgelijke sms’jes van oplichters. Klik zeker niet op de link in de sms'jes, een financiële instelling vraagt namelijk nooit om persoonlijke gegevens via sms, telefoon of sociale media. Met deze phishing-berichten, proberen oplichters je bankgegevens te stelen. In de sms, die zogezegd van je bank (meestal ING of KBC) komt, wordt gevraagd om door te klikken naar een website. Daar proberen de oplichters al je gegevens los te peuteren. Politie Lommel bevestigt dat er een piek is in meldingen over deze vorm van oplichting. “We willen daarom ook iedereen waarschuwen: ga niet in op deze berichtjes,” klinkt het. Wie toch het slachtoffer wordt van deze oplichters, neemt best zo snel mogelijk contact op met zijn of haar bank. Je kan ook je bankkaart laten blokkeren via card stop op 070/344.344. Wie een financieel nadeel heeft, kan klacht indienen bij de politie.