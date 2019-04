15 jaar cel voor moordpoging op ex-schoonmoeder in Tongeren

Om de legalisering van medicinale cannabis te bekomen in ons land stelt de 25-jarige Jasper Antonissen uit Oudsbergen samen met een twintigtal sympathisanten de Belgische overheid, en met name minister van Volksgezondheid Maggie De Block officieel in gebreke. Jasper zelf lijdt aan een zeldzame genetische afwijking, enkel cannabis maakt zijn pijn draaglijk. Patiënten moeten ook op doktersvoorschrift in staat staan om zelf cannabis te kweken meent de Oudsbergenaar.