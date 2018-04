150 vakbondsmilitanten voeren actie bij Norbord in Genk

Het personeel van Carrefour in Genk voert actie. Vandaag en morgen blijft de winkel dicht en dat tijdens het traditioneel zeer drukke paasweekend. Ze willen de directie dus in hun portefeuille raken. De boodschap is dan ook duidelijk: de 80 personeelsleden willen duidelijkheid over hun toekomst. Want de onzekerheid die er vandaag is, is onhoudbaar.