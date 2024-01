En we blijven nog even over de grens want bij autobedrijf VDL Nedcar in Born, krijgt het personeel woensdag te horen of ze al dan niet mogen blijven. Na een eerdere ontslagronde, waarbij zo'n 1.500 mensen hun job verloren, zullen in maart opnieuw banen verdwijnen. Volgens vakbond ABVV gaat om meer dan 2.500 personeelsleden die moeten vertrekken. Er werken nog meer dan 500 Belgische Limburgers in het bedrijf. Voor hen is dit een zware klap om te verwerken.