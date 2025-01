door Jeroen Houben

Patro Eisden is het weekend goed begonnen. Het boog vrijdagavond al een 0-1 achterstand om in een klinkende 4-1 overwinning. Niemand die achteraf nog sprak over het vertrek van topschutter Kiki Vanrafelghem naar KV Mechelen. Of over de blessure van Dansoko. Nieuwkomers Jellert Van Landschoot en Tarek Loutfi lieten wél van zich spreken. Ze hadden beiden een groot aandeel in de overwinnig van de Maaslanders.