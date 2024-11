168 daders krijgen tijdelijk huisverbod na intrafamiliaal geweld

Ex-topman van de Voorzorg Tony Coonen is vrijgesproken voor de vermeende fictieve tewerkstelling van een familielied en zijn vriendin. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Hasselt beslist. De zaak kwam naar boven tijdens het gerechtelijk onderzoek naar corruptie binnen de socialistische mutualiteit, waar de voormalige topman verdacht wordt van extreme zelfverrijking. In deze zaak werd Coonen verdacht van geknoei met sociale rechten voor zijn vriendin en dochter. Volgens het arbeidsauditoraat zette de man zijn familie aan het werk om ze pensioen en uitkeringen te laten opbouwen. Maar dat is niet bewezen, oordeelt de rechtbank.In het geval van het familielid verwijst de rechtbank naar de vaststelling dat deze persoon nog bij andere werkgevers werkzaam was en daar onderworpen was aan de sociale zekerheid. Bovendien werd de deeltijdse arbeidsovereenkomst waaruit betrekkelijk weinig voordelen bleken alweer beëindigd alvorens het gerechtelijk onderzoek startte, in onverdachte tijden.Hoge lonenIn het geval van de vriendin wijst de rechtbank erop dat het niet voldoende vaststaat dat de arbeidsovereenkomst er kwam met de bedoeling louter om rechten te verkrijgen in de sociale zekerheid. De werknemer heeft wel degelijk prestaties geleverd en heeft geen voordelen uit de sociale zekerheid genoten, op basis van de feiten in het strafdossier. De rechtbank voegt daar nog aan toe dat ze niet meegaat in de argumentatie dat deze persoon teveel loon zou ontvangen hebben voor de geleverde diensten. De rechtbank oordeelt immers dat deze redenering ertoe zou kunnen leiden dat elk voordeel in de arbeidsverhouding (bijvoorbeeld langere pauzes, op eigen tempo werken, …) zou kunnen aangewend worden om de bedrieglijke onderwerping aan de RSZ te staven.Ook de vermeende feiten onder de tweede tenlastelegging over het onterecht ontvangen van loon, acht de rechtbank niet bewezen. De rechtbank wijst erop dat art. 230 SSW spreekt over een sociaal voordeel, niet over loon. Het ontvangen van loon kan niet weerhouden worden in de kwalificatie, en dus worden beklaagden ook hiervan vrijgesproken. De kosten van de strafvordering zijn voor de Belgische Staat. Het grote corruptieproces rond Coonen en een aantal bevriende vastgoedmakelaars start 2 juni 2025 en zal een week duren.