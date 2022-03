Een 150-tal Belgen verblijven op dit ogenblik nog steeds in Oekraïne terwijl de situatie daar met de dag erger wordt. Buitenlandse Zaken vraagt dat alle Belgen in Oekraïne zich melden zodat ze de nodige ondersteuning kunnen voorzien. Wie kiest om in Oekraïne te blijven, blijft best binnen volgens Buitenlandse Zaken. Wie veilig kan vluchten, doet dat best. Dat laatste is ook het plan van Bilzenaar Paul Jacobs. Hij zoekt vervoer naar Polen vanuit Novomoskovsk.