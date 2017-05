170 nieuwe jobs in Zutendaal dankzij Amerikaanse leger

De Limburgse bedrijven ontdekken de e-commerce. De online-handel in Limburg schiet door het dak en is met 115 procent gestegen. Dat blijkt uit een detailonderzoek van onze exportcijfers door werkgeversorganisatie Voka. In vergelijking met 2010 is er in de export een omzetstijging van liefst 45 procent. En dat is beduidend meer dan de 10% van Vlaanderen. Toch hebben we nog een achterstand in te halen.