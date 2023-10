In het Noorderhartziekenhuis in Pelt kon vanmorgen de 87-jarige Josefina Van Vlierden genieten van een optreden van haar achterkleinzoon Nicola en zijn vlaggendansgroep uit Genk. Josefina is ongeneeslijk ziek en kon daardoor nog nooit een optreden van haar achterkleinkind bijwonen. Tot vandaag. De familie contacteerde Vlaggendansgroep Symbolica met de vraag om aan het ziekenhuis zelf op te treden, om zo één van Josefina's laatste wensen in vervulling te kunnen laten gaan. En daar moesten de jongens van Symbolica geen twee keer over nadenken.