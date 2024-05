18 hooligans van Racing Genk voor de rechter na zware rellen: leider riskeert 3 jaar cel

Aan de schoolpoort van het Spectrumcollege in Lummen is een tiener vanmiddag neergestoken. Het gaat om een 19-jarige jongeman uit Lummen. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte is intussen gearresteerd. Het duo was naar verluidt toevallig in de buurt van de school, het gaat niet om leerlingen. Al is er nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van het incident.