Stad Genk heeft vorige week, bij wijze van preventieve actie, opnieuw een aantal ‘mystery thieves’ op pad gestuurd in het stadscentrum. Resultaat: voor honderden euro’s buit en een hoop nieuwe inzichten die moeten helpen om de risico’s op winkeldiefstal te beperken. Het is de tweede keer dat stad Genk ‘nepdieven’ inschakelt. De campagne vorig jaar was een groot succes, dus werden er opnieuw allerlei diefstaltechnieken toegepast om handelaars te ‘testen’. De mystery thieves verstopten artikelen op verschillende manieren (o.a. in hun handtas, in een koeltas, onder een bierbak en een dekentje). Ze verlieten de winkel met een kar vol spullen via een aparte ruimte of leidden de kassamedewerker af met een babbeltje. Sommige dieven wisten zo zelfs tot kluisjes en de sleutelkast te geraken. Geen enkele van de bezochte handelaars had door dat ze bestolen werden. Na afloop kregen ze de buitgemaakte artikelen netjes terug. Diefstal vermijdenDe Genkse afdeling Veiligheid organiseerde de actie net als vorig jaar samen met politie CARMA en het trainings- en consultancybureau Crime Control. "En opnieuw hebben we veel geleerd", vertelt burgemeester Wim Dries. "Zo vormen klantvriendelijkheid en het gevoel dat je gezien bent als klant een grote drempel voor een potentiële dief om over te gaan tot diefstal. Als kassier moet je steeds oplettend zijn: is de winkelkar volledig leeg? Is de gescande verpakking niet zwaarder of dikker dan anders? Zou ik misschien toch die tas eens inkijken? We hebben alle feedback gedeeld, zodat de handelaars en winkelbedienden meteen weten wat ze goed doen en waar er verbetering nodig is."Eenvoudige maatregelenDe impact van winkeldiefstallen is groot; jaarlijks kosten ze retailers over het hele land honderden miljoenen euro’s. Burgemeester Wim Dries: "Onderzoekers schatten de kost van de verliezen en van de beschermende maatregelen op 2,1% van de totale sectoromzet, of maar liefst 119 euro per Belg, per jaar. Nochtans kan je een groot deel van de winkeldiefstallen vrij eenvoudig vermijden met een aantal preventieve maatregelen. Dat blijkt uit onze acties."Verdacht gedragEnkele weken geleden organiseerde stad Genk ook al een infosessie met tips & tricks rond diefstalpreventie. 25 winkeliers woonden die bij. Ze leerden er verdacht gedrag en diefstaltechnieken herkennen, het belang van klantvriendelijkheid en een proactieve houding en hoe ze moeten reageren wanneer ze een dief op heterdaad betrappen. De tevredenheid achteraf was groot. "Als zelfstandige handelaar ligt mijn hart bij de winkel en de klanten", vertelt één van de deelnemers. "Dus alle tips & tricks zijn altijd welkom. Ik vond het erg leerrijk om te zien hoe je winkeldiefstal op een klantvriendelijke manier kan beperken. Een aanrader voor alle handelaars."