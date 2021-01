Twee Litouwse dieven hebben afgelopen weekend 30 Mercedes-emblemen gestolen tijdens hun doortocht van Nederland, via Genk naar Beringen. In Beringen konden de twintigers gearresteerd worden. De politie roept slachtoffers op om zich te melden. De twee dieven van 20 en 21 jaar oud werden zondagmorgen rond 2u betrapt in de Motstraat in Beringen. Een getuige zag dat de mannen het embleem van een voertuig stalen en verwittigde de politie Beringen/Ham/Tessenderlo. Een patrouille die op de Koolmijnlaan reed, merkte even later een auto met Litouwse nummerplaten op. Daarin zaten twee mannen. In de auto werden 30 Mercedes-logo’s gevonden die gestolen werden uit de voorgrill van de voertuigen. Aan verschillende emblemen hing nog technologie, zoals de afstandmeting met een voorligger. Daardoor kunnen de auto’s in kwestie niet meer starten. De recherche van de politie Beringen/Ham/Tessenderlo is een onderzoek gestart. De twee Litouwers werden ondertussen verhoord. Zij verklaren dat zij, in de nacht van zaterdag op zondag, via Nederland naar Genk en daarna naar Beringen zijn gereden. Onderweg pleegden zij de feiten. Waar zij precies halt hielden om de emblemen te stelen, is nog niet duidelijk. Uit het onderzoek blijkt wel dat de twintigers de logo’s gestolen hebben op bestelling van andere Litouwers. De politie doet nu een oproep aan eventuele gedupeerden om aangifte te doen. Het tweetal werd ondertussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Die liet hen aanhouden en overbrengen naar de gevangenis.