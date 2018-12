2 dieven gearresteerd na achtervolging tussen Sint-Truiden en Hasselt

"We zitten met een gigantisch drugsprobleem rond de Belgisch-Nederlandse grens en de enige manier om dat op te lossen is een gemeenschappelijke aanpak. En dus hebben we meer middelen en politiemensen nodig". Dat heeft de Limburgse procureur Guido Vermeiren gezegd in de marge van een drugstop in het Nederlandse 's Hertogenbosch. Daar is een studie van de UGent voorgesteld. Er is een expansie van de drugshandel van Nederland naar ons land, met de Nederlanders aan de top van de piramide. Het is één markt en vaak één organisatie en dat vraagt dus ook om één aanpak.