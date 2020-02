2 miljoen nepsigaretten in beslag genomen in Houthalen-Helchteren

Het Atlas College in Genk is vanochtend het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Meer dan 1.700 computers in het netwerk van de school zijn onbruikbaar, nadat computerhackers de bestanden hebben versleuteld. Toen vanmorgen de servers werden opgestart, verscheen op het bureaublad van alle computers een afbeelding van scheermesjes en een mededeling dat alle bestanden in het netwerk versleuteld waren. Om de bestanden weer vrij te krijgen moest de school een mail sturen naar de hackers. Dat gebeurde voorlopig nog niet, omdat de criminelen waarschijnlijk om losgeld zullen vragen. De Computer Crime Unit van de federale politie is een onderzoek gestart. De lessen op het Atlas College gaan voorlopig door. Later volgt meer in het TVL Nieuws.