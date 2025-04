20 feestvierders veroordeeld voor illegale rave in Peer

In de rechtbank van Tongeren moeten zo'n twintig feestvierders van de illegale raveparty in Peer zich verantwoorden. Zij werden er betrapt met drugs of verboden wapens. Op 15 november vorig jaar palmden zo'n 1000 feestvierders de site in van het failliete meubelbedrijf Heylen. Het illegale evenement kon stilgelegd worden, maar er werden heel wat overtredingen vastgesteld waaronder drugsbezit, rijden onder invloed van drugs en bezit van verboden wapens. De overtreders werden gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank. Afhankelijk van de overtreding en hun strafblad riskeren ze een boete van 8.000 euro, een celstraf met uitstel of een werkstraf. Diegenen die zelf aanwezig waren tijdens de themazitting in Tongeren begin deze maand of vertegenwoordigd werden door hun advocaat, vroegen om een gunstmaatregel zoals een uitstel van de geldboete, een beperkte werkstraf of een opschorting van straf onder voorwaarden. De rechter in Tongeren velt vandaag de vonnissen.