20 jaar leven met geluidsoverlast in Genk: probleem is niet prioritair genoeg

Volgende week woensdag is het dag op dag 25 jaar geleden dat Mgr. Patrick Hoogmartens tot bisschop gewijd werd in de Sint-Quintinuskathedraal van Hasselt. Om dat te vieren wordt aanstaande zondag een vesperviering gehouden in de kathedraal. Hoogmartens was in zijn eerste jaren na zijn wijding nog hulpbisschop van bisschop Paul Schruers en werd in 2004 de derde bisschop van Hasselt. Tijd voor een terugblik op 25 jaar Mgr. Patrick Hoogmartens in onze provincie.