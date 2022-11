200 kinderen op straat: wat nu?

door David Bijnens

Omdat de acht Limburgse crèches geschorst worden, krijgen de betrokken gemeentebesturen subsidies om alternatieve opvang te organiseren. Maar hoe die crisisopvang georganiseerd zal worden, is nog lang niet duidelijk. In Lommel moet zo plots opvang gezocht worden voor 90 kinderen, terwijl er in alle crèches in de stad al een wachtlijst is. In de Soeverein wordt vanavond een infomoment georganiseerd voor de ouders, om te kijken wat de opvangnoden zijn.