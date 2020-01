200 zakken drugsafval gedumpt in Albertkanaal in Beringen

Speciale eenheden van de federale politie hebben 7 miljoen namaaksigaretten in beslag genomen bij een inval in een bedrijfspand en een loods in Lanaken. Niemand was ter plekke aanwezig. De invallen gebeurden in opdracht van de douane en kaderen in een grootschalig onderzoek naar fraude in sigaretten. In november vorig jaar legden douaniers ook al een opslagplaats van een illegale sigarettenfabriek bloot, dat was toen ook in Lanaken.