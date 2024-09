"We rekenen op een mediareturn van 50 miljoen euro op de organisatie van het EK wielrennen in onze provincie." Dat zegt de burgemeester van Hasselt Steven Vandeput. Het EK zorgt er niet alleen voor dat vele wielerfans volgende week naar Limburg afzakken, maar door de TV-uitzending in meer dan 75 landen, staat onze provincie ook wereldwijd in de de etalage. De fans die naar Hasselt afzakken kunnen o.a. terecht aan de fanzone op het Kolonel Dusartplein. Daar slaan alle cafés de handen in mekaar en komt er een grote feesttent met zicht op het parcours, TV-schermen en een grote gemeenschappelijke toog.