2000 moslims vieren Suikerfeest in Limburghal

Afsluiten doen we in Pelt. In kader van de expo 'Volg je dromen' stelt Wim Vanlessen zijn kinderboek 'Een heel bijzondere jongen' voor. Een semi-autobiografisch verhaal over Willem, een jongetje dat graag balletdanser wil worden. De Peltenaar is bekend van zijn carrière als hoofddanser bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Vanlessen las het boekje vanmiddag zelf voor aan een groep kinderen in cultuurcentrum Palethe in Pelt.