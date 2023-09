21-jarige Tsjech opgepakt voor dood 30-jarige landgenoot in Neeroeteren

door Luc Moons

In Neeroeteren - in Maaseik - is een 21-jarige Tsjech opgepakt voor de dood van een 30-jarige landgenoot. De feiten speelden zich af rond zes uur deze ochtend in een woning aan de Zavelstraat. Het waren de hulpdiensten die de politie verwittigden. Zij troffen een man aan. Hij verkeerde in levensgevaar. Er is sprake van steekwonden of een wonde door een wapen. Maar daar wil het parket van Limburg niets over kwijt. In het ziekenhuis is het slachtoffer overleden. De verdachte wordt in de loop van de avond ondervraagd. Op het moment van de feiten zouden meerdere personen aanwezig geweest zijn. Zij zijn als getuigen verhoord.