Op 22 november vindt er een jobbeurs voor nieuwkomers plaats in Pelt. Sophie Tournier, vrijwilligster in het opvangcentrum het Parelstrand in Lommel zet haar schouders onder het project. Zij krijgt hierbij de steun van Focus Noord, de koepel van ondernemersclubs uit de regio. Sophie Tournier: 'Via mijn vrijwillig engagement in het opvangcentrum, heb ik nauw contact met de nieuwkomers en zie ik hoeveel talent er aanwezig is. Bovendien zijn de bewoners van het Parelstrand erg gemotiveerd om te werken, om zich nuttig te voelen en deel uit te maken van onze maatschappij. Ik zie het als een morele plicht en een persoonlijke missie om de nieuwkomers in contact te brengen met de bedrijfswereld. Een job is een eerste stap naar integratie'. Op de vorige jobbeurs in mei werden 41 contracten getekend. Toen was de beurs voor bewoners van de asielcentra. Nu zijn de Oekraïners die in gastgezinnen verblijven en de studenten van Basiseducatie Nederlands ook welkom. De jobbeurs gaat door in Het Noorderlicht in Pelt van 9u tot 13u.