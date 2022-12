22 Limburgse kunstenaars lenen persoonlijke voorwerpen uit voor expo

Hasselt is doorheen de tijd pionier geweest en broedplaats geworden van de Belgische popcultuur. Dat is zo een beetje de conclusie van het nieuwe Belpop-boek, genaamd "Van Miel Cools tot El Guapo Stuntteam". Het boek bundelt zo'n 70 jaar aan Hasseltse muziekgeschiedenis, met anekdotes over onder anderen Miel Cools, interviews met Axelle Red of Stijn Meuris, maar ook de ontwikkeling van de audiocassette en de cd op de Philipssite in Hasselt komen aan bod. Auteur Jan Delvaux kwam het boek vandaag voorstellen in Hasselt.