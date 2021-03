22 maart 2016, vijf jaar later: de aanslagen in Brussel

door Margo Ombelets

22 maart 2016, een gitzwarte dag in de geschiedenis van ons land. Tijdens de aanslagen in Brussel vielen er 32 doden en honderden gewonden. Vandaag herdenken we de slachtoffers van de terroristische aanval. Om 07:58 ontploft een eerste bom in de vertrekhal van Zaventem. Negen seconden later ontploft er een tweede bom aan de andere kant van de hal. De chaos is compleet. Er vallen zestien doden en honderden mensen raakten gewond. De luchthaven wordt geëvacueerd en militairen kammen Zaventem uit. Er wordt nog een derde niet-ontplofte bom gevonden. Om 09:11 ontploft er een bom in een metrostel dat net vertrokken was uit het station van Maalbeek. Ook dit was het werk van een terrorist. Zestien reizigers komen om bij de aanslag, weer honderden mensen raakten gewonden. Herbekijk hier enkele reportages van 22 maart 2016:



TVL-journalist beschrijft de chaos: "Bussen met bebloede mensen"

TVL-journalist Dirk Billion geraakte die bewuste ochtend binnen de perimeter van de aanslagen. Wat hij daar zag, was een onvoorstelbare chaos. "Hier komen bussen met bebloede mensen voorbij. Iedereen loopt met de gsm in de hand, maar bellen is onmogelijk. Iedereen loopt hier doelloos rond, niemand weet waarheen".



Leerlingen van de Hasseltse Hotelschool ontsnappen aan de dood

Leerlingen van de Hotelschool in Hasselt zaten midden in de hel bij de terroristische aanslagen op de luchthaven van Zaventem. Terwijl ze aan het inchecken waren, werd er rondom hen geschoten en deden er zich twee zware ontploffingen voor die uiteindelijk 14 doden eisten. De Hasseltse leerlingen stonden op amper 5 meter van de dodelijke chaos. Als bij wonder bleven ze allemaal ongedeerd.

Aanslagen in Brussel als reactie op arrestatie Salah Abdeslam

Voormalige secretaris-generaal van de Navo, Willy Claes, gaf in onze studio uitleg over de gebeurtenissen op 22 maart 2016. Claes legde al snel de link dat de aanslagen weleens een reactie konden zijn van de terroristen op de arrestatie van Abdeslam. Er kwam meteen kritiek op de inlichtingendiensten. Sloegen zij de bal mis?