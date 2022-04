Op de Broekerveldweg in Zutendaal is deze ochtend rond 7 uur een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder, een 23-jarige man, werd in kritieke toestand afgevoerd. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is voorlopig nog niet duidelijk. De auto is in de bocht beginnen slippen en met een harde klap tegen een boom terechtgekomen. De brandweer Oost-Limburg moest de bestuurder uit het voertuig bevrijden. De man werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn auto was volledig vernield.