24-jarige Dries Martens wordt jongste schepen in Hasselt

Een mini-crisis over de vorming van een nieuw provinciebestuur. cd&v, N-VA, Vooruit en Open Vld raken het maar niet eens. Zoals TVL zaterdag meldde, is er een akkoord over de verdeling binnen de bestendige deputatie. cd&v krijgt 2 gedeputeerden, N-VA 1 en het vierde mandaat wordt opgesplitst: 4 jaar Open VLD en 2 jaar Vooruit. Alleen zijn er bijkomende problemen opgedoken. Gisterenavond laat kwamen ze geen stap dichter bij elkaar. De partijen gingen zonder oplossing uiteen, terwijl het de bedoeling was tot een volledig akkoord te komen. Ze ruziën over wie de vrouw in de deputatie moet leveren en over de bestuursmandaten in de intercommunales. Ook de coalities in Tessenderlo-Ham, Herk-de-Stad en vooral Maaseik worden aan de provincie gekoppeld. Het feit dat in Genk de cd&v in zee ging met Vooruit en de N-VA van Zuhal Demir de deur wees, verzuurt mee het klimaat. "Een fraai beeld van de politiek is het niet", zegt politoloog Fouad Gandoul.