24 uren staking in gevangenis Hasselt: geen pasklare oplossing voor overbevolking

Dat Leopoldsburg een nieuwe gevangenis krijgt staat vast. Alleen is de vraag: wanneer? De gevangenis was gepland voor 2016. 8 jaar later zijn we en de bouw moet nog beginnen. En dat is ten vroegste in 2026. Want het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan is vernietigd en dus herbegint de procedureslag. Hetzelfde verhaal voor het detentiehuis in Genk, één van de 15 in België. Er was een aannemer aangesteld. Maar de Raad van State heeft het contract vernietigd. Voor de opening wordt nu gemikt op de zomer van 2025. Vanavond om tien uur begint een 24 urenstaking van de cipiers in de gevangenis van Hasselt om nog maar eens de overbevolking aan te klagen.