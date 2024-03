- Vader en zoon Appeltans, van de beruchte familie van kotbazen uit Hoeselt, riskeren 5 jaar cel voor huisjesmelkerij, krotverhuur en bendevorming.- Visit Limburg trekt de vergunningsaanvraag voor Fietsen onder de Grond in.- 104 Hasseltse thuisverpleegkundigen verenigen zich om patiënten sneller en beter te kunnen helpen.- Limburgse gevangenen klagen aan dat de situatie in de gevangenis van Lantin, vlak over de grens met Limburg, mensonterend is.- En in Bilzen is er heel wat verkeershinder door verschillende werken in het centrum.