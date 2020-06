* Tongeren wordt opgeschrikt door een plofkraak op een kantoor van BPost. Het is de eerste plofkraak in onze provincie in meer dan 8 maanden. * Een primeur voor Vlaanderen. Huisvestingsmaatschappij Cordium voorziet nieuwe sociale woningen in Kuringen van een eigen windturbine.* De Limburgse bioscopen zijn klaar om u vanaf woensdag opnieuw te ontvangen, maar een bezoek zal er dan wel een beetje anders uitzien. * Een opmerkelijke verhuis in de Limburgse tenniswereld. De Wilson Tennis Academy verruilt Tennisdel in Genk voor Tenkie in Kiewit bij Hasselt. * En het Gallo-Romeins Museum stelde vandaag een uniek stuk voor: een Romeins vervloekingsplaatje dat gevonden werd bij opgravingen op het Regulierenplein in Tongeren.