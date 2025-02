- Het aantal dossiers bij slachtofferonthaal is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. De stijging is nog groter in Limburg. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Zuhal Demir die onze redactie kon inkijken.- In onze nieuwe reeks 'Slachtoffers: een leven voor en na' geven we slachtoffers EN hulpverleners een stem. In de eerste aflevering vertelt Martine hoe ze geholpen werd na de zelfdoding van haar zoon.- In Sint-Truiden verhuist de spoedafdeling van het Sint-Trudo Ziekenhuis naar een tijdelijke locatie.- Derya, de moeder van de achtjarige Berrin uit Zonhoven, is ontroerd door de massale steun van kandidaat-stamceldonoren na haar oproep in het TVL Nieuws.- En acteur Matteo Simoni schittert als gangster op de rode loper van zijn nieuwe film Patsers.