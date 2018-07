25 geleden overleed Koning Boudewijn. Tongerse kunstenaar kende hem persoonlijk.

Het kwik steeg vandaag vlot boven de dertig graden Celsius in onze provincie. Maar in het glasatelier van het Glazen Huis in Lommel wordt het pas echt puffen deze week. Twee kunstenaars uit Frankrijk en Australië zweten er werkend in 80 à 90 graden. Ze blazen in deze extreme hitte een kunstwerk voor de uitbreiding van de stedelijke glaskunstcollectie.