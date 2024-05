Op deze Dag van de Arbeid reikt PVDA de hand naar Vooruit om zo naar eigen zeggen een sociaal alternatief op te bouwen. ''Vooruit loert te veel naar N-VA, maar die partij wil net besparen in de gezondheidszorg en in de sociale zekerheid, klinkt het bij de extreem-linkse partij. Vooruit is niet helemaal overtuigd van het charmeoffensief, maar wil vandaag wel een duidelijk signaal geven aan de kiezer dat een stem op extreem-rechts een verloren stem is, de enige weg is Vooruit.