Voor het hof van assisen in Tongeren is de jury zopas in beraad gegaan. De juryleden moeten zich uitspreken over de schuldvraag in de zaak rond de Fruitplukkersmoord in Alken. Een fruitplukker wordt ervan verdacht dat hij een collega om het leven bracht met 12 messteken. Was het moord of doodslag? Ook daarover moet de jury uitspraak doen bij een schuldigverklaring.