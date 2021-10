Het is pas na de Witte Mars dat de autoriteiten in ons land elke verdwijning van een kind als onrustwekkend zijn gaan beschouwen. De Witte Mars was dus wel degelijk een keerpunt. Dat zegt onze hoofdredacteur Eddy Eerdekens. Hij was er 25 jaar geleden bij in Brussel als TVL-journalist en trok in de mensenzee een dag lang op met de ouders van An en Eefje. Ook op hem maakte de Witte Mars een grote indruk. België daverde op zijn grondvesten.