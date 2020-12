25 politieagenten in quarantaine na coronabesmetting

Het coronavirus betekent voor veel verengingen een zware financiële dobber: inkomsten uit verkoop en fondsenwerving vallen weg, terwijl er extra kosten gemaakt worden om alles veilig te laten verlopen. Om hen te steunen, verdeelt het gemeentebestuur van Oudsbergen zo’n 290.000 euro onder het verenigingsleven. De gemeente Oudsbergen ontving van de Vlaamse overheid een noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media. "Het gemeentebestuur wil het volledige bedrag van 290 178, 82 euro toekennen aan Oudsbergse verenigingen, die omwille van corona heel wat inkomsten zijn verloren of extra kosten moesten maken voor beschermingsmateriaal en dergelijke", zegt Ilse Wevers, schepen van sport en cultuur. "We willen graag een steentje bijdragen". Alle verenigingen konden tussen juli en oktober een aanvraag indienen voor een subsidie. Om inspraak in de verdeling te hebben, gebeurt de toekenning van de subsidies in overleg met een afvaardiging van telkens twee leden van de jeugd-, sport- en cultuurraad. "In juli kregen onze twaalf jeugdverenigingen reeds een subsidie om hun kamp of speelpleinwerking veilig te organiseren", vertelt Marco Goossens, schepen van kinderen en jongeren. "Ook zij konden een aanvraag indienen voor de verloren fondsenwerving". Extra onkostenIn Oudsbergen zijn er heel wat verenigingen met een eigen infrastructuur, die extra onkosten hebben gemaakt om hun werking zo veilig mogelijk te organiseren en hun infrastructuur coronaproof te maken: beschermingsmateriaal, ontsmettingsgel … Om die kosten gedeeltelijk te compenseren, mochten ze een aanvraag indienen. 22 verenigingen bezorgden een overzicht van hun gemaakte onkosten."Voor deze soort subsidie wordt gekeken naar de onkosten. Afhankelijk van de gemaakte kosten, krijgen de verenigingen een bedrag tussen 50 en 1.000 euro", besluit schepen Wevers. Verloren fondsenwerving"In normale omstandigheden organiseren heel wat verenigingen eetdagen, fuiven, verkoopacties… voor hun fondsenwerving. Door het coronavirus konden deze activiteiten niet plaatsvinden en verliezen de verenigingen een groot deel van hun inkomsten", stelt schepen Wevers. "88 verenigingen dienden een overzicht in van hun verloren inkomsten als aanvraag voor de subsidie."Uit het overleg met de verschillende raden blijkt dat een gelijke verdeling het meest aangewezen is. "Zo krijgt elke vereniging 34 procent van hun gemiste inkomsten. Wanneer het bedrag lager is dan 200 euro, wordt het bedrag afgerond op het volgend veelvoud van 50", stelt schepen Wevers. Tweede golfOok voor de tweede periode van de pandemie (oktober tot maart) wordt een bedrag voorzien. Ook dan krijgen de verenigingen de kans om hun verloren inkomsten of gemaakte onkosten door te geven. "We zullen opnieuw samenzitten met de verschillende raden om ook die subsidies eerlijk te verdelen. Het is moeilijk in te schatten hoe groot de verliezen in de tweede periode zullen zijn, maar we hopen dat we de verenigingen met de subsidies al goed op weg kunnen helpen", concludeert schepen Goossens.Foto: Facebookpagina Oudsbergen