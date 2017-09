Er komt een nieuwe katholieke gemeenschap in de Achelse Kluis. De bisschop van Hasselt, Patrick Hoogmartens heeft zijn zegen gegeven voor een nieuwe toekomst voor de abdij in Hamont-Achel. Er was lange tijd onduidelijkheid over de invulling van de abdij want er wonen nog maar twee broeders. Maar nu kunnen mensen met drugsproblemen in Achel terecht om hun leven terug op de rails te krijgen.