- Patiënten zijn een petitie gestart om hun geschorste dokter weer aan het werk te krijgen. - De politie onderschept vijf illegalen in een vrachtwagen in Hasselt. Eén persoon kan vluchten en is nog niet gevonden.- De arbeiders van Inter-Beton staken. In alle Limburgse vestigingen werd het werk neergelegd. Volgens de arbeiders ligt de werkdruk onmenselijk hoog.- Het Gallo-Romeins museum in Tongeren zal in z'n nieuwe expo over Stonehenge het verhaal brengen van de mensen achter het gigantische monument.- En in het voetbal leidde Jonas De Roeck vandaag zijn laatste training bij STVV. Bij Racing Genk zijn ze klaar om Europees voetbal af te dwingen op het veld van Anderlecht.